دولة عربية تمنع استيراد اللحوم البرازيلية

أصدرت وزارة الزراعة الأردنية بيانا عاجلا اليوم الجمعة حول وقف استيراد اللحوم والأبقار من البرازيل.

وذكر الوزارة الأردنية في بيان: وزارة الزراعة أوقفت بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣ استيراد العجول الحيه ولحوم العجل وبكافة أشكالها مبردة ومجمدة او منزوعة الهواء والدهون من هولندا وإسبانيا على خلفية ظهور مرض جنون البقر وفي ٢٦ / ٢ سجلت الحالة المنشورة عن البرازيل على الموقع الالكتروني لمنظمة صحة الحيوان وحينها اتخذت الوزارة إجراء احترازي بتعليق الاستيراد من البرازيل ووقف استيراد العجول الحيه واللحوم بكافة أشكالها والدهون من البرازيل مع السماح للارساليات المشحونة قبل هذا التاريخ بالدخول بعد التأكد من الفحوصات والشهادات الصحية البيطرية المرافقة لتلك الارساليات لحين التأكد من الحالة الوبائية بالتعاون مع منظمة صحة الحيوان وسلطات الحجر البيطري في البرازيل وهناك عدد من الدول اتخذت مثل هذا القرار الاحترازي.

وأضافت الوزارة في بيانها : أن الاردن لديها مجموعة من المناشئ للاستيراد ولدينا طيف واسع لأستيراد العجول تصل إلى ٢٢ دولة ونتابع بشكل دائم الوضع الصحي والوبائي في كافة الدول التي نستورد منها.

وأردفت الوزارة: بلغت مستورداننا من العجول للعام الماضي ما يصل إلى ٩٥ الف رأس العجول الحيه مقارنة بـ ٧٥ الف للعام الذي يسبقه وهذا يشكل فائض يدعم توفر المنتج وبكميات تزيد عن الحاجه وما يصل ٤٣ الف طن من لحوم العجول مقارنة ب ٣٥ الف طن في العام الذي يسبقه.

وذكرت : أن هذا يدعم توفر المنتجات الامنه وبكميات تكفي حاجة السوق للشهر الفضيل وستبقى الوزارة تتابع الوضع الوبائي وتعديل القرارات في حال تحسن الحالة الوبائية وفقا للاجراءات التي تتخذها السلطات البرازيلية والتي تنشر على الموقع الالكتروني للمنظمة العالمية لصحة الحيوان او التأكد من عدم تأثيرها على الحالة الصحية للثروة الحيوانية والقرار هو قرار مبدئي ينطبق على تاريخ وقف الاستيراد.

وشددت الوزارة على توفر اللحوم الحمراء في ظل الاستعداد لشهر رمضان الكريم وان البدائل المتاحه والتي عملت الوزارة خلال العامين الاخيرين تتيح زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية بكافة اشكالها.