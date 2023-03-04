علي ربيع يهنئ أشرف زكي بفوزه بمنصب نقيب المهن التمثيلية للمرة الثالثة

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة له هنأ فيها الفنان أشرف زكي بمنصب نقيب المهن التمثيلية للمرة الثالثة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق علي الصورة:" مبروك ودايما في نجاح".

يذكر أن آخر أعمال على ربيع فيلم «زومبى» الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضى، وشارك في بطولته حمدى الميرغنى،كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبدالرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبوالمجد،سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبدالجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمالووليد أبوالمجد وإخراج عمرو صلاح.