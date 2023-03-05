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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 5-3-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر أشهر أعيرة الذهب استقرارا مع بداية تداولات اليوم الأحد الموافق 5-3-2023؛ دون أي تغيير يذكر منذ أمس، مسجلا 1810 جنيه للبيع و1083 جنيه للشراء بالنسبة لسعر عيار 21   الأكثر انتشارا.

وخلال تداولات أمس السبت شهد سعر الذهب في البورصات العالمية ارتفاعا ليربح 2.5 دولار في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 08:43 صباحاً بتوقيت الإمارات، زاد المعدن الأصفر بنسبة 0.14% أو ما يعادل 2.52 دولار، ليصل إلى 1838.26 دولار للأونصة.

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وارتفعت عقود الذهب تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.18% أو ما يوازي 3.4 دولار، لتصل إلى 1843.9 دولار للأونصة، فيما  صعدت الفضة بنسبة 0.75% إلى 21.06 دولار، وزاد البلاتين 0.25% إلى 967.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.24% إلى 1448.53 دولار.

 عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو  2069 جنيه للبيع و 2091 جنيه للشراء دون أي تغيير منذ أمس وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من .

 استقرار السعر

وشهد  سعر الذهب   استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-3-2023، بدون أي تغيير منذ تداولات أمس علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة

 

عيار 18


وسجل سعر عيار 18 حوالي 1551 جنيه للبيع و 1569 جنيه للشراء

عيار 14


ووصل سعر عيار 14  الأقل قيمة نحو1207 جنيه للبيع و 1220 جنيه للشراء

كيلو الذهب 


وبلغ سعر كيلو الذهب 2.07 مليون جنيه للبيع و 2.1 مليون جنيه للشراء

أوقية الذهب 


ووصل سعر أوقية الذهب إلي 64.333 ألف جنيه للبيع و 65.043 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 14.48 ألف جنيه للبيع و 14.64 ألف جنيه للشراء.

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