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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى: ليفربول دمر مانشستر يونايتد.. ومحمد صلاح يصنع التاريخ.. فيديو

صدى البلد

هنأ الإعلامي أحمد موسى، فريق ليفربول بعد المباراة العظيمة التي قدمها الليلة أمام مانشستر يونايتد؛ وتمكنه من إحراز 7 أهداف مقابل لا شيء؛ سجل منهم النجم محمد صلاح هدفين.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، إن فريق ليفربول دمّر مانشستر يونايتد على ملعب الأنفيلد؛ وتمكن النجم العالمي محمد صلاح من تسجيل هدفين، مؤكدًا أن جماهير اليونايتد تركوا المدرجات، وغادروا ملعب اللقاء.

وتابع أحمد موسى، مساء اليوم الأحد، أن محمد صلاح سجل الهدف الرابع والسادس في ليلة ولا أروع، إلى جانب الأسيست الذي مرره لزميله جاكبو الهولندي؛ في ليلة تدمير مانشستر يونايتد؛ حيث تمكن صلاح ورفاقه من صناعة التاريخ.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: «التاريخ بين مانشستر يونايتد وليفربول حتى في الاقتصاد؛ ليفربول يصنع تاريخ حقيقي النهاردة، ويورجن كلوب يصنع شيء ميحصلش؛ معقولة 7 صفر؛ بيلاعبوا فريق في الدرجة الرابعة؛ صلاح صنع مجد واحنا هنبقى مبسوطين طالما هو مبسوط».

محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدي البلد»، أن محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول؛ بعدما أحرز 129 هدفًا، مؤكدًا أن الفرعون المصري يصنع تاريخ حقيقي، في مباراة تاريخية مع الريدز.

وأشار موسى، إلى أن أصوات الجماهير تصدح باسم الملك المصري (محمد صلاح)؛ الذي كتب التاريخ هذه الليلة، لافتًا إلى أن الإعلام الدولي ومنصات التواصل الاجتماعي، جميعها، تُشيد بـ صلاح؛ بعدما حطم الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي.

ليفربول مانشستر يونايتد محمد صلاح أحمد موسى ملعب الأنفيلد

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