حتحوت: مباراة صن داونز كابوس.. وإدارة الأهلي مطالبة بالاعتذار

انتقد الإعلامي هاني حتحوت، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الهزيمة المذلة التي تعرضوا لها على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن صن داونز استحوذ وقدم كل شئ خلال مجريات المباراة، وكان من الممكن أن يسجل أهدافا أخرى لكنه اكتفى بخمسة أهداف فقط، مشددا:" كانت مباراة كابوس على الأهلي الذي لم يقدم أى شيء".

وتابع :" الأهلي فلت من خسارة أثقل ومحدش هيدي الأهلي أى هدايا، وعلى اللاعبين أن يلعبوا على الفوز أمام القطن الكاميروني والهلال السوداني لحفظ ماء الوجه".

وشدد :" على إدارة النادي الأهلي، أن تعتذر للجماهير، الفريق لم يسبق له أن خسر بالخمسة ولكنه في عهد الإدارة الحالية تلقى هزيمتين بالخمسة ومن فريق واحد في خلال 4 سنوات فقط".



https://www.youtube.com/watch?v=BIQAuuugsVM

https://www.youtube.com/watch?v=sHAomJSXp78

https://www.youtube.com/watch?v=pfoXM1A-Z7A