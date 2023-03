نشرة الفن| حمار ودب على مسرح الأوسكار.. وسخرية من ويل سميث.. وميشيل يوه أول أسيوية تحصد أفضل ممثلة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية تغطية خاصة ومتكاملة لحفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي شهد العديد من الأحداث أبرزها فوز Everything Everywhere All at Once بأفضل فيلم.

تمكن صناع فيلم Everything Everywhere All at Once من حصد 7 جوائز أوسكار الليلة، انتهت بحصولهم على جائزة أفضل فيلم لعام 2023.

دخلت الممثلة الماليزية ميشيل يوه التاريخ، بعد حصولها على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة لتكون أول آسيوية تحصد هذا التكريم، وسط حفاوة كبيرة من زملائها بهوليوود.

حصد الممثل بريندان فريزر جائزة الأوسكار كأفضل ممثل لأول مرة في تاريخه الليلة، بعدما أشاد به الجمهور والنقاد عن بطولة فيلم THE WHALE.

دخلت الهند التاريخ اليوم، بعد فوز أغنية فيلم RRR بجائزة أوسكار أفضل أغنية ضمن الأعمال السينمائية هذا العام، بعد لحظات من تقديمها على المسرح من قبل أصحابها لأول مرة مباشرة.

لفت كلا من مارجو روبي ومورجان فريمان الأنظار عقب ظهورهما سويا لتقديم إحدى الجوائز على مسرح الأوسكار، منذ قليل بإطلالات أنيقة.

حرص جيمي كيميل مقدم حفل الأوسكار على إضفاء حالة من البهجة والسخرية، واصطحب معه حيوان صغير على المسرح لمداعبة نجوم هوليوود.

وصلت المرشحات لجوائز الأوسكار ريانا، وميشيل يوه، وكيت بلانشيت في اللحظات الأخيرة على السجادة الشامبين قبل انطلاق الحفل السنوي بلحظات.

سخر جيمي كيميل مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، من واقعة ضرب ويل سميث لزميله كريس روك العام الماضي، في مقدمته الكوميدية منذ قليل.