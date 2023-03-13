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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| حمار ودب على مسرح الأوسكار.. وسخرية من ويل سميث.. وميشيل يوه أول أسيوية تحصد أفضل ممثلة

نشرة الأوسكار
نشرة الأوسكار

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية تغطية خاصة ومتكاملة لحفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي شهد العديد من الأحداث أبرزها فوز  Everything Everywhere All at Once بأفضل فيلم. 

 

7 جوائز.. Everything Everywhere All at Once يحصد أوسكار أفضل فيلم لعام 2023

تمكن صناع فيلم Everything Everywhere All at Once من حصد 7 جوائز أوسكار الليلة، انتهت بحصولهم على جائزة أفضل فيلم لعام 2023. 

 

أول أسيوية تحصد الأوسكار.. الماليزية ميشيل يوه تدخل التاريخ

دخلت الممثلة الماليزية ميشيل يوه التاريخ، بعد حصولها على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة لتكون أول آسيوية تحصد هذا التكريم، وسط حفاوة كبيرة من زملائها بهوليوود. 

 

بريندان فريزر يحصد جائزة الأوسكار كافضل ممثل

حصد الممثل بريندان فريزر جائزة الأوسكار كأفضل ممثل لأول مرة في تاريخه الليلة، بعدما أشاد به الجمهور والنقاد عن بطولة فيلم THE WHALE. 

 

الهند تدحل التاريخ وتحصد أول جائزة أوسكار عن أغنية فيلم RRR

دخلت الهند التاريخ اليوم، بعد فوز أغنية فيلم RRR بجائزة أوسكار أفضل أغنية ضمن الأعمال السينمائية هذا العام، بعد لحظات من تقديمها على المسرح من قبل أصحابها لأول مرة مباشرة. 

 

مارجو روبي ومورجان فريمان وديبيكا بادكون يلفتون الأنظار على مسرح الأوسكار

لفت كلا من مارجو روبي ومورجان فريمان الأنظار عقب ظهورهما سويا لتقديم إحدى الجوائز على مسرح الأوسكار، منذ قليل بإطلالات أنيقة. 

 

تعرف على سبب وجود حيوان على مسرح الأوسكار.. شاهد

حرص جيمي كيميل مقدم حفل الأوسكار على إضفاء حالة من البهجة والسخرية، واصطحب معه حيوان صغير على المسرح لمداعبة نجوم هوليوود. 

 

وصول ريانا وكيت بلانشيت وميشيل يوه في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق حفل الأوسكار

وصلت المرشحات لجوائز الأوسكار ريانا، وميشيل يوه، وكيت بلانشيت في اللحظات الأخيرة على السجادة الشامبين قبل انطلاق الحفل السنوي بلحظات. 

 

جيمي كيميل يسخر من واقعة ضرب ويل سميث وكريس روك في أوسكار العام الماضي

سخر جيمي كيميل مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار، من واقعة ضرب ويل سميث لزميله كريس روك العام الماضي، في مقدمته الكوميدية منذ قليل. 

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