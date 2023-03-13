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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على سبب وجود حيوان على مسرح الأوسكار.. شاهد

جيمي كيميل وجيني
جيمي كيميل وجيني بطلة The Banshees of Inisherin

حرص جيمي كيميل مقدم حفل الأوسكار على إضفاء حالة من البهجة والسخرية، واصطحب معه حيوان صغير على المسرح لمداعبة نجوم هوليوود. 

 

ظهر جيمي كيميل برفقة بوني صغيرة، وهي التي قامت بشخصية جيني ضمن أحداث فيلم The Banshees of Inisherin
 ولعبت محركا في الأحداث بين بطلي العمل بريندان جليسون وكولين فاريل.

 

فيلم الكوميديا السوداء الذي تدور أحداثه في العشرينات ينافس على جائزة أفضل فيلم، ويبدو أن الطريق ممهدا له للحصول على جائزة الأوسكار هذا العام.

 

ترشح فيلم نتفليكس الألماني  All Quiet on The Western Front، وفاز بالعديد من الجوائز هذا العام، لكن تتويجه الأكبر هو وجوده على رأس قائمة ترشيحات الأوسكار لأفضل عمل هذا العام، وتهديده لكل الأفلام القوية المتنافسة لكونه الأقرب للتمثال الذهبي. 

الأوسكار نتفليكس هوليوود The Banshees of Inisherin كولين فاريل نجوم هوليوود

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