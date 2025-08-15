إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد الطريق الزراعي السريع ببنها حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المركبات مرة أخرى.

من ناحية أخرى قدّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم، واجب العزاء لأسر ضحايا حريق مخزن الأدوات المنزلية بمنطقة شلقان بمدينة القناطر الخيرية، الذي وقع أمس.

وخلال لقائه أسر الضحايا، أعرب المحافظ عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



كما أعلن المحافظ عن تقديم دعم مالي فوري لكل أسرة من أسر الضحايا، من خلال الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية ضمن جهود المشاركة المجتمعية، مؤكّدًا أنه جارٍى التنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل لتدبير مبالغ مالية إضافية كتعويضات.



كما وجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لأبناء الضحايا وقد شملت توجيهاته سرعة توفير فرص عمل للخريجين من أبناء المتوفين، بالإضافة إلى التكفل بمصروفات الدراسة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.