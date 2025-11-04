قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التعليم: لدينا 1270 مدرسة فنية تعتمد على مناهج وتدريبات وشهادات دولية

ياسمين بدوي

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفير أوغسطين باليس سفير دولة إيطاليا الجديد بالقاهرة، وذلك لبحث سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي مستهل اللقاء، أكد  الوزير عمق العلاقات المصرية الإيطالية الممتدة في مختلف المجالات، ولاسيما التعاون في مجال التعليم الفني، الذي يشهد تطورًا متسارعًا في ضوء التوجه نحو تطبيق النظم العالمية في التدريب والتأهيل وربط التعليم بسوق العمل الدولي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ نموذج تعاون متكامل مع الجانب الإيطالي من خلال منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS)، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب الصناعي الإيطالية (ITS)، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة التعليم الفني وتطوير المناهج وبرامج التدريب والتقييم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الدولي.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التقييم والاعتماد المهني يمثلان محورًا أساسيًا في هذه المنظومة، حيث يُمنح الخريجون شهادات معترف بها وفق المعايير الإيطالية، ما يتيح لهم فرص العمل سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وقعت بالفعل اتفاقيات تعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق عشر مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات متعددة، من بينها المجال الطبي، والكهرباء، كمرحلة أولى ضمن هذا المشروع الطموح، تمهيدًا للتوسع في إنشاء المزيد من المدارس بالتعاون مع المؤسسات الإيطالية المعنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال 1270 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية، تعتمد على مناهج وتدريبات وشهادات دولية، موضحًا أن التجربة المصرية في هذا المجال تسير بخطى متسارعة بالتوازي مع مشروعات تعاون مماثلة مع ألمانيا وسنغافورة.

وأكد الوزير كذلك حرص الوزارة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا التعاون، الذي يُعد خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة التعليم الفني في مصر وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مشيدًا بالدعم الإيطالي المستمر في هذا المجال، وبتقارب الرؤى بين الجانبين حول تطوير التعليم المهني بما يخدم مصالح البلدين.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا واضحًا يقوم على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر لتكون على مستوى مماثل لنظم التعليم المطبقة في المدارس الفنية الإيطالية، باعتبارها نموذجًا مرجعيًا يحتذى به في الجودة والانضباط والتطبيق العملي.

وتطرق الوزير محمد عبد اللطيف إلى قطاع السياحة والضيافة باعتباره يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة تخطو خطوات متسارعة في قطاع التعليم الفني المرتبط بهذا المجال لضمان إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، أشاد السفير الإيطالي أوغسطين باليس بما تشهده منظومة التعليم الفني في مصر من تطوير شامل ورؤية طموحة تتسق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التعليم والتدريب الفني والتقني.

وأكد السفير الإيطالي حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطوير المدارس الفنية المصرية، من خلال المؤسسات الإيطالية المتخصصة في التعليم الصناعي والتقني (ITS)، بما يسهم في نقل الخبرات الإيطالية المتميزة إلى منظومة التعليم الفني المصرية.

حضر اللقاء من الجانب الايطالي السيد مايكل شيئا السكرتير الأول للسفارة الإيطالية بالقاهرة والسيدة أن اليسا واجنر الملحق التعليمي بالسفارة.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.

