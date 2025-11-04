بعد التراجع الجديد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 تراجعا جديدا أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق، مع تزايد الاحتياطي الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.18 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، ليواصل تراجعه في التعاملات الرسمية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الدولار اليوم نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل بنك مصر سعر الدولار عند 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تداولات العملة الأمريكية داخل البنوك الحكومية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أما بنك الإسكندرية (ALEXBANK) فقد سجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس مستويات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة (BDC) استقر السعر عند 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع دون أي تغيير يُذكر.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) سعر الدولار عند 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

شهد بنك HSBC استقرارا سعر الدولار ليسجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

أما المصرف المتحد (UB) فقد أعلن عن سعر الدولار عند 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني

وفي بنك قطر الوطني الأهلي (QNB Alahli)، استقر سعر الدولار عند 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر

كشف البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر بلغ 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 49.036 مليار دولار في يوليو الماضي، بزيادة قدرها 214 مليون دولار، مما يعكس استقرارًا نقديًا في ظل تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي.

تحويلات المصريين بالخارج تشهد قفزة تاريخية

أظهرت بيانات البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 سجلت ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 47.2% لتصل إلى 26.6 مليار دولار، مقارنة بـ 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعزز الثقة في قدرة السوق المحلي على جذب العملات الأجنبية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية (تفصيلًا)

البنك المركزي المصري: 47.18 شراء – 47.31 بيع

البنك الأهلي المصري: 47.25 شراء – 47.35 بيع

بنك مصر: 47.26 شراء – 47.36 بيع

بنك الإسكندرية: 47.25 شراء – 47.35 بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.25 شراء – 47.35 بيع

بنك القاهرة: 47.20 شراء – 47.30 بيع

البنك العربي الأفريقي (AAIB): 47.23 شراء – 47.33 بيع

بنك HSBC: 47.25 شراء – 47.35 بيع

المصرف المتحد (UB): 47.23 شراء – 47.33 بيع

بنك فيصل الإسلامي: 47.24 شراء – 47.34 بيع

بنك قطر الوطني (QNB): 47.24 شراء – 47.34 بيع

