سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
أخبار البلد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديث الاثنين 3 نوفمبر 2025

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري الاثنين 3 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات المسائية، وسط ترقب في الأوساط الاقتصادية بعد موجة تقلبات طالت أسعار الذهب خلال الأسابيع الأخيرة. 

هذا الاستقرار يتجسد في ظل متابعة مستمرة من جانب المتعاملين بالسوق المصرية لتطورات أسعار العملات الأجنبية في البنوك الرسمية، وتغيرات العرض والطلب في السوق المحلية.

واقرأ أيضًا:

هدايا بالدولار.. التحقيق مع مسئول الصوتيات والمرئيات بمعهد تابع لأكاديمية الفنون تلقى رشوة لتسجيل رسالة ماجستير

وتزايد بحث المواطنين خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم في مصر، خصوصا مع اهتمام المستثمرين والمستوردين بمتابعة آخر تحديثات سعر العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، لما تمثله من أهمية مباشرة في تحديد تكاليف السلع المستوردة وأسعار المواد الخام.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 47.19 جنيه للشراء، و47.29 جنيه للبيع. ويعد هذا السعر مرجعية رئيسية لتعاملات البنوك العاملة داخل السوق المصرية، إذ يعتمد عليه المتعاملون لتحديد أسعار الصرف المعتمدة في مؤسساتهم.

هذا التثبيت يعكس سياسة نقدية حذرة يتبعها البنك المركزي لضبط حركة العملة الأجنبية، والحفاظ على توازن السوق وسط تحديات اقتصادية عالمية متواصلة.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، محافظا على استقراره منذ بداية الأسبوع.
كما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نفس المستوى تقريبا عند 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى استقرار واضح في أكبر بنكين حكوميين داخل مصر.

ويُعد استقرار السعر في هذين البنكين مؤشرًا مهما على هدوء حركة السوق الرسمية، لا سيما مع اعتمادهما كوجهة رئيسية لتحويلات المصريين في الداخل والخارج.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان، فسجل سعر الدولار نحو 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، وهو من أعلى الأسعار المسجلة بين البنوك اليوم، مما يجعله خيارا لبعض العملاء الذين يسعون لبيع الدولار بأسعار أعلى قليلا من السوق العامة.

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في بنك القاهرة وبنك البركة الإسلامي

شهد بنك القاهرة استقرار سعر الدولار عند 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة الإسلامي نحو 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، في استقرار يعكس هدوء التعاملات دون أي تقلبات حادة.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار نحو 47.16 جنيه للشراء، و47.26 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف العربي الدولي نحو 47.20 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.
وتأتي هذه الأسعار ضمن النطاق السعري العام المتداول في البنوك المصرية، ما يشير إلى توازن نسبي في السوق وعدم وجود فروقات كبيرة بين المؤسسات المصرفية.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية

سجل بنك أبو ظبي الإسلامي سعرا بلغ 47.30 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارا مستمرا في تعاملات البنوك الخاصة خلال اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، ضمن النطاق المتوسط لأسعار الصرف في السوق المصرفية المصرية.

قراءة في اتجاهات سعر الدولار

يعكس استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملة الأمريكية، في وقت تستمر فيه السياسات النقدية في دعم استقرار السوق، بحسب رويترز. 

ويؤكد الخبراء أن ثبات السعر عند مستويات قريبة من 47 جنيها يعزز الثقة في السوق المحلية ويحد من المضاربات، خصوصًا مع التراجع الطفيف في أسعار الذهب الذي كان أحد العوامل المؤثرة على حركة العملة الأجنبية خلال الأسابيع الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

ويُتوقع أن تواصل أسعار الدولار تحركاتها المحدودة خلال الأيام المقبلة ما لم تشهد الأسواق العالمية متغيرات مفاجئة في أسعار الفائدة أو أسعار الطاقة، وهي عوامل عادة ما تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات في الأسواق الناشئة.

