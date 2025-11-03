تعرف على سعر الدولار في البنك الآن

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
 سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، والتي شهدت اهتماما واسعا من المواطنين والمستثمرين، في ظل متابعة دقيقة لمستوى استقرار سوق الصرف وتأثيراته على حركة الاستيراد والاستثمار والأسعار المحلية.

انخفاض سعر الدولار

الدولار

ويأتي هذا الاهتمام مع ترقب تطورات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة.

ويعتبر سعر الدولار من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي ترتبط بها أسعار السلع المستوردة وتكاليف الشحن والخدمات التجارية، فضلا عن تأثيره البالغ على تنافسية الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، ما يجعله محل متابعة يومية من مختلف فئات المجتمع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية مستويات متقاربة، ما يعكس نوعا من الاستقرار النسبي في التعاملات المصرفية. 

وجاءت الأسعار وفق أحدث التحديثات الرسمية كالتالي:

البنك المركزي المصري

47.18 جنيه للشراء
47.31 جنيه للبيع

البنك الاهلي المصري
47.20 جنيه للشراء
47.30 جنيه للبيع

بنك مصر
47.16 جنيه للشراء
47.26 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية
47.21 جنيه للشراء
47.31 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي cib
47.20 جنيه للشراء
47.30 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي
47.21 جنيه للشراء
47.31 جنيه للبيع

بنك البركة
47.17 جنيه للشراء
47.27 جنيه للبيع

بنك قناة السويس
47.23 جنيه للشراء
47.33 جنيه للبيع

بنك القاهرة
47.20 جنيه للشراء
47.30 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم

وفي السياق نفسه، شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تفاوتا طفيفا بين البنوك المحلية، مع استمرار الإقبال على العملة السعودية نظرا لارتباطها بحجوزات السفر والعمرة.

أعلى أسعار للشراء
بنك التنمية الصناعية 12.936 جنيه
ميد بنك 12.717 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي 12.612 جنيه

أعلى أسعار للبيع
بنك التنمية الصناعية 13.173 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib 12.630 جنيه
المصرف المتحد 12.629 جنيه

أبرز الأسعار في بنوك

QNB الاهلي شراء 12.585 جنيه بيع 12.612 جنيه
المصرف العربي الدولي شراء 12.585 جنيه بيع 12.612 جنيه
HSBC شراء 12.580 جنيه بيع 12.610 جنيه
البنك المركزي المصري شراء 12.580 جنيه بيع 12.617 جنيه
بنك التعمير والإسكان شراء 12.577 جنيه بيع 12.642 جنيه
البنك المصري الخليجي شراء 12.576 جنيه بيع 12.602 جنيه
البنك الاهلي الكويتي بيريوس شراء 12.572 جنيه بيع 12.599 جنيه
البنك التجاري الدولي cib شراء 12.563 جنيه بيع 12.613 جنيه
بنك الإسكندرية شراء 12.560 جنيه بيع 12.599 جنيه
بنك قناة السويس شراء 12.543 جنيه بيع 12.627 جنيه
البنك الاهلي المصري شراء 12.541 جنيه بيع 12.612 جنيه
كريدي اجريكول شراء 12.530 جنيه بيع 12.620 جنيه
بنك مصر شراء 12.530 جنيه بيع 12.601 جنيه
بنك البركة شراء 12.514 جنيه بيع 12.604 جنيه
بنك الكويت الوطني شراء 12.493 جنيه بيع 12.617 جنيه
البنك العقاري المصري العربي شراء 12.260 جنيه بيع 12.612 جنيه
المصرف المتحد شراء 12.186 جنيه بيع 12.629 جنيه

ترقب اقتصادي ومستقبل سوق الصرف

ويرجح خبراء الاقتصاد استمرار حالة الترقب في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع متابعة تأثير قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب أداء الاحتياطي النقدي وحركة الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية.

ومع تزايد الاهتمام الشعبي بأسعار الدولار والريال، تبقى التحديثات اليومية لمؤشرات الصرف من أكثر المعلومات بحثا لدى الجمهور، لما تمثله من انعكاس مباشر على تكلفة المعيشة والأنشطة التجارية المختلفة.

