قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%

التمثيل التجاري
التمثيل التجاري
ولاء عبد الكريم

عُقد اليوم اجتماع بين الوزير المفوض التجاري  د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري ، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بحضور مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، لبحث تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية وأوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لدعم القطاعات التصديرية ذات الأولوية وزيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق العالمية.

استعرضت مي خيري  تطور صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، والتي بلغت نحو 4.6 مليار دولار بنسبة نمو 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية المصرية بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية، وتمثل 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

كما تناول اللقاء تحليلاً لأداء الصادرات إلى مختلف الأسواق، حيث شكلت الدول العربية 48% من إجمالي الصادرات الغذائية، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21%، ثم الدول الإفريقية غير العربية بنسبة 7%، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 38%، والصين بنسبة 138%، وألمانيا بنسبة 44%.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف خلال اللقاء على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أكثر القطاعات قدرة على النفاذ للأسواق الخارجية لما يتمتع به من تنوع في المنتجات وتطور في الجودة والمعايير، مشيراً إلى حرص التمثيل التجاري المصري على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية وتعزيز التعاون مع المجلس في تنفيذ خطط المعارض والبعثات التجارية لعام 2026.

من جانبه، استعرض محمود بزان خطة المجلس التصديري للعام المقبل والتي تتضمن المشاركة في نحو 15 معرضًا دوليًا بعدد من الأسواق المحورية مثل الهند، الصين، السعودية، تركيا، فرنسا، والبرازيل، إلى جانب تنظيم عدد من البعثات التجارية.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين التمثيل التجاري المصري والمجلس في مجالات الترويج الخارجي، وتبادل البيانات حول الفرص التصديرية، وتنظيم بعثات المشترين الدوليين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتنمية الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على التنسيق بشأن تنمية صادرات مصر من الصناعات الغذائية والتعاون في كافة المجالات الخاصة بالنفاذ بصادرات الصناعات الغذائية للأسواق الخارجية وتعزيز الهوية التسويقية للصناعات الغذائية المصرية.

التجاري معدلات للصناعات الغذائية المنتجات الكيماوية الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان إجراء قرعة الحج العلنية لوزارة الداخلية

محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان إجراء قرعة الحج العلنية لوزارة الداخلية

إزالة التعديات بأسوان

إزالة 356 حالة تعد على أملاك الدولة بأسوان

الوحدة الصحية بوادي ميعر مهجورة

أهالي وادي ميعر بطور سيناء: نعيش بلا رعاية طبية.. والمرضى في خطر بسبب إغلاق الوحدة الصحية

بالصور

أسباب عدم استخدام BMW للمصابيح الأمامية الصفراء الفاخرة في سيارة M2 CS

BMW
BMW
BMW

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد