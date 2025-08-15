تموين دمياط يضبط سيارة محملة بكمية 7000 لتر سولار

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة مكبره لضبط التلاعب داخل محطات الوقود.

أسفرت الحملة عن ضبط سياره محمله بالسولار بكمية ٧٠٠٠ لتر سولار.



كان قد قامت حمله مشكلة برئاسة مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، بضبط سياره محمله بكميه سولار مقدارها ٧٠٠٠ لتر بدون ترخيص من الجهات المختصة حيث تم تفريغ كمية السولار بإحدى محطات تموين السيارات والتحفظ على السياره والسائق .

تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم السياره والسائق إلى قسم الشرطة للعرض على النيابه العامه للتصرف.

حيث رافق وكيل الوزارة في الحملة كل من ضياء قنديل مدير الرقابة و مجدى المغلاوى مدير التجاره والبدرى النمر وطه حسين وأحمد حمدى المفتشين بالمديريه،و جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط .