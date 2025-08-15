قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلي و فاركو
شعاب مرجانية أم صخور.. اكتشاف غامض على كوكب المريخ يثير الجدل
الفوز الأول لـ ريبيرو.. الأهلي يهزم فاركو برباعية في الدوري
متهمة في 4 قضايا آداب.. كواليس مثيرة في واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد بالهرم
حرس الحدود يضرب البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري
الإخوان وتعاون اقتصادي خفي مع إسرائيل.. ثروت الخرباوي يكشف التفاصيل
قمة ألاسكا.. ماذا تقول لغة الجسد عن لقاء بوتين وترامب ؟
الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدف على بورنموث في الشوط الأول
ثروت الخرباوي يكشف عن شبكة مالية سرية للإخوان
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري بالقليوبية
مهرجان العلمين الجديدة.. الرابر شهاب يشعل حماس جمهوره بأغنية مرزمن
طرد محمد هاني لاعب الأهلي خلال مباراة فاركو في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تموين دمياط يضبط سيارة محملة بكمية 7000 لتر سولار

زينب الزغبي

شنت مديريه التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة  مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، حملة مكبره لضبط التلاعب داخل محطات الوقود. 

أسفرت الحملة عن  ضبط سياره محمله بالسولار بكمية ٧٠٠٠ لتر سولار.
 

كان قد  قامت حمله مشكلة برئاسة  مجدى عبدالكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط، بضبط سياره محمله بكميه سولار مقدارها ٧٠٠٠ لتر بدون ترخيص من الجهات المختصة حيث تم تفريغ كمية السولار بإحدى محطات تموين السيارات والتحفظ على السياره والسائق .

تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم السياره والسائق إلى قسم الشرطة للعرض على النيابه العامه للتصرف.

حيث رافق  وكيل الوزارة في الحملة كل من  ضياء قنديل مدير الرقابة و مجدى المغلاوى مدير التجاره والبدرى النمر وطه حسين وأحمد حمدى المفتشين بالمديريه،و جاء ذلك بناءا على تعليمات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة وتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط .

