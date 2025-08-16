قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور مي سليم وميس حمدان .. فريق واما يتألقون بحفل رأس الحكمة| صور
أمين الفتوى: التبليغ عن الجرائم حماية للمجتمع وليس "فضيحة"
الأفخم من مرسيدس.. ماذا تقدم مايباخ S680 إميرالد آيل؟
محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا أمام مودرن سبورت وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي
الأحمر دفاعيا مستباح.. تعليق مثير لـ الغندور بعد فوز الأهلي على فاركو
احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر
محافظ أسوان: السيطرة على حريق محطةكهرباء بإدفو وعودة التيار .. شاهد
إصابة 7 أشخاص بتسمم غذائي بإحدى قرى ملوي بالمنيا
النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن طلب الزمالك لحكام أجانب
فاركو أحد أضعف فرق الدوري .. إعلامي يعلق على مباراة الأهلي
ديني

أمين الفتوى: التبليغ عن الجرائم حماية للمجتمع وليس "فضيحة"

واقعة سرقة هاتف على يد عاطل في الأميرية بالقاهرة
محمد شحتة

أكد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التبليغ عن الجرائم هو حماية للمجتمع وليس فضيحة للناس.

وقال أمين الفتوى في منشور له، تعليقا على واقعة سرقة هاتف على يد عاطل في الأميرية بالقاهرة، إن حديث النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي جاء فيه "هلَّا سَتَرتَه بثوبك" ليس دعوة للتستر على المجرمين.

وتابع: محاولة طبطبة الناس على المتهم بالسرقة، يظن البعض الذي يقوم بها أنَّ "الجدعنة" و"الرجولة" و"كمال الدِّيْن" تكون في إفلات المجرم مِن العقوبة بعد التَّلبُّس فيها وتهديد الناس بها، ويستخدم هذه الفئة الفهم السطحي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يا هَزَّال -اسم صاحبي-، هلَّا سَتَرتَه بثوبك".

وأشار أمين الفتوى، إلى أن هذا فهمٌ خاطئٌ وزَلَلٌ كبير، فالمقصود بالحديث تلك المعصية الشخصية التي تكون بين الإنسان وربه، وصاحبها نادمٌ لا يَفْضَح نفسه... هذه الحالة يُستحب السَّتْر عليه لو رأيتَه.

أمَّا الجرائم التي يمتد ضررها إلى المجتمع، مثل القتل والسرقة والاتجار بالمخدرات والنصب والاحتيال، فالتستر على مرتكبي هذه الجرائم يُعتبر جريمة في حد ذاته، ومشاركة في الإثم والعدوان، وخيانة للأمانة؛ ففيها نُشجِّع المجرم على التمادي في فعلته القبيحة، ونُعرِّض أيضًا الآخرين للخطر، بل ونُشارك في تفشي الجرائم.

وأوضح أن التَّستُّر على المجرم الذي بهذا الشَّكْل ليست "جدعنة" وليست "رجولة"، وليست مِن أخلاق الإسلام أصلًا... فقد تكون شريكًا في الجريمة دون أن تدري.

الفتوى الإفتاء الجرائم حديث النبي الجدعنة

