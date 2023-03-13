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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

7 جوائز.. Everything Everywhere All at Once يحصد أوسكار أفضل فيلم لعام 2023

Everything Everywhere
Everything Everywhere All at Once

تمكن صناع فيلم Everything Everywhere All at Once من حصد 7 جوائز أوسكار الليلة، انتهت بحصولهم على جائزة أفضل فيلم لعام 2023. 

 

خطفت الممثلة ميشيل يوه جائزة أوسكار أفضل ممثلة من كيت بلانشيت الليلة، عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at Once.

 

حصد كل من دانيال كوان ودانيال شينرت جائزة الأوسكار كأفضل إخراج لفيلم Everything Everywhere All at Once الذي نال معظم جوائزه الليلة. 

 

تفوق فيلم Everything Everywhere All at Once في قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2023، ونال 11 اختيارا، بعدما نال العديد من التكريمات منذ انطلاق موسم الجوائز.

 

بكت الممثلة أريانا ديبوز، أثناء تسليمها جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد لزميلها كي هوي كوان، الذي بكى بدوره، ووجه كلمة لوالدته في المنزل بأنه حصل على الأوسكار قائلا:" هذا هو الحلم الأمريكي".

 

حصد الممثل كي هوي كوان جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل مساعد عن  دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once، المرشح بقوة لنيل الكثير من الجوائز هذا العام. 

 

وعبر كي هوي كوان عن سعادته للفوز بهذه الجائزة، ووجه الشكر لفريق عمل فيلمه المرشح أيضا لنيل جائزة أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي. 

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