عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوالات Samsung Galaxy S23 في الكويت

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23

يوفر جوال Samsung Galaxy S23 5G صفقة رابحة تجمع بين القيمة مقابل السعر، بعدما زودته سامسونج الكورية يحجم مثالى وكاميرا قوية مع معالج جبار.

وصل سعر جوال Samsung Galaxy S23 5G فى الكويت سعة 128 جيجابايت إلى 265 دينارا كويتيا، و سعة 256 جيجابايت مقابل 286 دينارا.

يأتى جوال Samsung Galaxy S23 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S23 5G

يتوفر جوال Samsung Galaxy S23 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يعمل جوال Samsung Galaxy S23 5G بذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128 و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S23 5G

يحمل جوال Samsung Galaxy S23 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

والكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S23 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S23 5G

يقدم جوال Samsung Galaxy S23 5G بطارية قوية سعة 3900 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و 4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي،، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتي عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.3، و اتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

يمكنك شراء جوال Samsung Galaxy S23 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الكريمي، اللافندر، الأخضر، الجرافيتي، والـ lime.

Samsung سامسونج Galaxy Samsung Galaxy S23 5G الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غربلة في الأهلي| البداية بـ "الشناوي" و5 لاعبين تحت التهديد.. والدكة في انتظار هؤلاء

خلال الساعات المقبلة .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

سعر جوالات Samsung Galaxy S23 Plus فى الكويت

أسعار جوالات Samsung Galaxy S23 في السعودية

لو معاك نوكيا 1100.. الحق بيعه بـ 46 ألف جنيه

سعر جوال Samsung Galaxy S23 في قطر

أسعار جوال Samsung Galaxy S23 Plus فى البحرين

أسعار جوال Samsung Galaxy S23 Ultra في الإمارات

سعر جوال Samsung Galaxy Z Flip4 في الكويت

أسعار جوالات Samsung Galaxy Z Fold4 فى السعودية

ترشيحاتنا

حزب حماة الوطن يستقبل أولى طائرات شحنات اللحوم المبردة القادمة من تشاد

أكثر 8 سيارات صينية مبيعًا في مصر .. بالاسعار

انهيار بنك Signature .. ومحللون: انتكاسة كبيرة في النمو المستقبلي للعملات المشفرة

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

الجيش الكوري الجنوبي في حالة تأهب قصوى بعد إطلاق بيونج يانج صاروخين بالستيين

علي جمعة: أمر يضيع ثواب الصلاة دون أن تشعر .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

صادم.. طفلة 3 سنوات تنهي حياة شقيقتها الأكبر في أمريكا

الزومبي.. علماء يوقظون فيروسا خطيرا عمره 48 ألف سنة

هل شرب الحليب مع السمك يسبب البهاق؟

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ