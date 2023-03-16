بفستان لافت.. أحلام تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها من سعودي ايدول.

تألقت أحلام في الصور بإطلالة ملفتة، وارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأصفر المطرز بالكامل واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها.

حمل فستان أحلام توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، تزينت بمجموعة ملفتة من الإكسسوارات و المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و المتناسقة مع لون بشرتها.