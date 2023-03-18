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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيم رمضانية .. مؤسسة مصر الخير تكشف مفاجآت بمبادرة كتف في كتف

مبادرة كتف في كتف
مبادرة كتف في كتف

قالت أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بـ "مصر الخير"، إن مبادرة كتف في كتف" شهدت وجود ما يقارب 33 مؤسسة وجمعية خيرية، تحت راية التحالف الوطني، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية من أجل توفير 4 ملايين كرتونة غذائية، للأسر الأولى بالرعاية.


وأضافت " أمل مبدى" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن عدد الكراتين المستهدفة وصل إلى 6 ملايين بدلا من 4 ملايين، متابعا: ما حدث أمس حدث يدعو للفخر والسعادة.

ولفتت إلى أن مؤسسة مصر الخير توفر للمواطنين كراتين رمضان، يتخطى وزنها 13 كيلو ونصف، بالإضافة إلى الخيم الخيرية لإفطار المواطنين في كافة المحافظات.

واسترسلت: أقدم كل الشكر لكل من عملوا في هذه المبادرة، وبخاصة أن مثلث التنمية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، متابعة: نقوم بتوزيع مياه غازية داخل الكراتين.

 

 مبادرة “كتف في كتف” انطلقت بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والتي  تعمل منذ أكثر من 4 أعوام، لتقديم العديد من الأنشطة، سواء التنموية أو الخدمية، من خلال توفير فرص عمل للشباب وغيرها.
 

مؤسسة أبو العينين
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