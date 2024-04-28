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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لانسر شارك "فبريكا" أوتوماتيك للبيع بهذا السعر

ميتسوبيشي لانسر شارك
ميتسوبيشي لانسر شارك 2015

تعد سيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة بإسم "شارك"، من ابرز السيارات التي قدمت بالسوق المصري، حيث تشتهر بمقدمتها الحادة، مع تصميمها الاقرب للرياضي من فئة السيدان، بالاضافة إلى تجهيزاتها الفنية والتقنية والتي تختلف من فئة لاخرى.

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وظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك موديل 2015 للبيع على الانترنت، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، حيث قدمت بمفهوم الفبريكا داخليًا عدا بعض التحديثات الخارجية، مع عداد يقدر بـ 220 ألف كيلومتر.

ميتسوبيشي لانسر شارك 2015 

ودعمت السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بعدد من التجهيزات منها، جنوط رياضية، سبويلر خلفي، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى وجود كاميرا خلفية، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

ميتسوبيشي لانسر شارك 2015 

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك على ريموت تحكم، قفل مركزي للابواب، عدد 4 زجاج كهربائي، مصابيح ضباب أمامية على جانبي الصادم الأمامي بإضاءة LED، مكيف هواء يدوي، مقاعد من الجلد وتشمل الارضية بالكامل.

ميتسوبيشي لانسر شارك 2015 

تأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك 2015 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 117 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4000 دورة في الدقيقة، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار.

ميتسوبيشي لانسر شارك 2015 

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك 2015 

 

تباع السيارة ميتسوبيشي لانسر شارك 2015 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 500 ألف جنيه، كما يمكن تقليل السعر عند التنفيذ كما هو متبع في بعض العمليات الشرائية للسيارات المستعملة بحسب الحالة والاتفاق، ويذكر أن هذا الموديل كان يباع في فبراير الماضي قبل التخفيضات الجديدة بقيمة إضافية وصلت إلى 150 ألف جنيه وربما تخطت هذا الحاجز.

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