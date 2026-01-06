كبح طوفان البلاستيك حول العالم

بعد ثلاث سنوات من تخلص ألمانيا من الأكياس البلاستيكية الخفيفة، تبحث DW في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى مع نفايات البلاستيك ولماذا لا تزال المنتجات أحادية الاستخدام تتكدس في مطاعم الوجبات الجاهزة والمتاجر.

البلاستيك في كل مكان

على الرغم من حظرالبلاستيك رسميا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، لا تزال الشفاطات البلاستيكية وأدوات المائدة وصناديق والصناعات البلاستيكية حاضرة على طاولات الطلبات الخارجية وفي المقاهي والمطاعم في مختلف أنحاء أوروبا البلاستيك: إنتاج يتزايد وأضرار تتفاقم.

85% من نفايات الشواطئ بلاستيكية

قوكان الاتحاد الأوروبي قد استهدف عددا من هذه المنتجات بعد أن أظهرت بياناته أن 85% من النفايات التي تجرفها الأمواج إلى شواطئه هي نفايات بلاستيكية، وما يقرب من نصفها منتجات أحادية الاستخدام مثل الشفاطات وعلب الطعام وأدوات المائدة والأطباق.

ولمواجهة تفاقم مشكلة النفايات البلاستيكية التي يمكن أن تطلق مواد كيميائية ضارة وجزيئات دقيقة تتسلل إلى البيئة وإلى جسم الإنسان، بما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة كالعقم والسرطان، قرر الاتحاد الأوروبي التدخل بحزمة من الإجراءات.

وكانت الفكرة في ظاهرها بسيطة: حظر بيع وإنتاج واستيراد أكثر المنتجات إضرارًا بالبيئة، بما يؤدي إلى تلاشي المشكلة تدريجيًا وذلك وفق تقرير نشرتة " DW"

نفايات المطاعم محظورة



غير أن الواقع جاء مغايرًا، إذ أظهر مسح أجرته منظمة العمل البيئي الألمانية (DUH) عام 2024 أن نحو 70% من مطاعم الوجبات الجاهزة في برلين لا تزال تستخدم منتجات بلاستيكية محظورة، كما كشف تقرير صادر في العام نفسه عن خمس منظمات غير حكومية أن هذه المنتجات ما زالت متاحة على نطاق واسع في معظم الدول الأوروبية.

ينتج لعالم سنويًا أكثر من 400 مليون طن متري من البلاستيك، أي ما يعادل نحو 50 كيلوغرامًا للفرد. ومع استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج وضعف فعالية الأطر القانونية العالمية، يحذّر الباحثون من أن الأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم.



تُرجع إحدى الفرضيات استمرار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام بعد الحظر الأوروبي إلى المخزونات المتبقية من فترة جائحة كورونا، لا سيما خلال ذروة الإغلاق عام 2020، حين شهدت طلبات الطعام الجاهز ارتفاعًا كبيرًا.

غير أن خبراء، من بينهم بريتا شوتس من هيئة حماية المستهلك في برلين، يشككون في هذا التفسير. وتقول شوتس إن الحظر دخل حيّز التنفيذ عام 2021، أي قبل أربع سنوات، معتبرة أنه من غير المرجح أن تكون المطاعم قد خزّنت كميات هائلة من العبوات طوال هذه الفترة، كما تشير إلى أن البلاستيك يصبح مساميًا بمرور الوقت وله حدّ زمني آمن عند استخدامه مع الأغذية والمشروبات، وترى أن السبب الأرجح يتمثل في عدم التزام بعض التجار وأصحاب المنشآت الغذائية بالقانون.



حظر استخدام الاكياس البلاستيكية

وتفاقم المشكلة أضعف من تطبيق العقوبات، فعندما تواصلت DW مع السلطات في خمس من أكبر المدن الألمانية للاستفسار عن آليات الرقابة والعقاب، ضد استخدام البلاستيكات لم تتمكن أي جهة من تقديم مثال على فرض غرامة فعلية. وأفادت معظم الجهات بأنها تتحرك فقط بناءً على الشكاوى أو من خلال عمليات تفتيش عشوائية.

ويرى توماس فيشر، رئيس قسم الاقتصاد الدائري في منظمة DUH، أن فرض الغرامات بانتظام والتواصل الواضح بشأن الحظر من شأنه أن يشكّل رادعًا فعّالًا، مشبّهًا الأمر بالتهرب من دفع أجرة المواصلات العامة: "عندما يشعر الناس بأن المخالفات تُعاقَب، فإنهم يمتنعون عنها"

في المقابل، اتخذت دول أخرى نهجًا أكثر تشددًا، فقد حظرت كينيا الأكياس البلاستيكية عام 2017، وفرضت غرامات تصل إلى أربعة ملايين شلن كيني (نحو 31 ألف دولار) أو عقوبات بالسجن تصل إلى أربع سنوات، ولم يكن هذا التهديد شكليًا، إذ سجّلت السلطات بعد عامين مئات الاعتقالات والملاحقات القضائية، من بينها توقيف ثلاثة بائعي فواكه لاستخدامهم أكياسًا محظورة.

التحايل على القوانين

يمثّل البيع عبر الإنترنت إحدى أبرز الثغرات، حيث لا تزال الشفاطات البلاستيكية وأدوات المائدة تُباع بسهولة عبر منصات مثل Temu وeBay وFruugo

وتوضح شوتس أن "طلب منتجات بلاستيكية محظورة من دول خارج الاتحاد الأوروبي أمر بالغ السهولة، حيث لا يلتزم المصنعون هناك بالتشريعات الأوروبية."

استغلال ثغرات قانونية لاستخدام البلاستيك

حتى داخل الاتحاد، يستغل بعض المصنعين ثغرات قانونية عبر إنتاج أدوات مائدة أكثر سماكة وتصنيفها على أنها "قابلة لإعادة الاستخدام"



وتعلّق ناتالي غونتار من المعهد الوطني الفرنسي للزراعة والغذاء والبيئة قائلة: "كون المنتج قابلًا لإعادة الاستخدام لا يعني أنه يُستخدم فعليًا أكثر من مرة".

وتشير إلى أن الحظر الأوروبي أدى في بعض الحالات إلى زيادة الاستهلاك بدلًا من خفضه.



وتضيف: "التحايل على القانون ممكن ببساطة عبر زيادة السُمك»، مستذكرة أن شركات تواصلت معها أثناء صياغة التشريعات، ثم عادت لاحقًا لتقول: "لم نعد بحاجة إلى المساعدة، سنزيد السُمك فقط."

حظر بعض الدول استخدام البلاستيك

حتى الآن، أدخلت ما لا يقل عن 90 دولة حول العالم أشكالًا من حظر البلاستيك، غير أن هذه القوانين تختلف بشكل كبير من حيث النطاق والمنتجات المستهدفة، ما يجعلها أقل فعالية في الحد من النفايات.

في ألمانيا، على سبيل المثال، يقتصر الحظر على الأكياس البلاستيكية التي يتراوح سمكها بين 15 و50 ميكرومترًا، رغم أن هذه الفئة شكّلت 87% من الأكياس الموزعة عام 2022، وهو ما يعكس حجم الالتباس التشريعي.

وحتى في كينيا، التي يُنظر إلى حظرها بوصفه نجاحًا نسبيًا مع ملاحظات بانخفاض التلوث في مدن كبرى مثل نيروبي، بدأ التقدم يتباطأ مع تدفّق الأكياس البلاستيكية من دول مجاورة لا تطبق الحظر.