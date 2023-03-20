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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دينية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تجديد المسجد البحرى ببني خالد بالمنيا

الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة،  موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية بني خالد، مركز سمالوط، محافظة المنيا.

أكد النائب محمد نشأت العمدة، مقدم طلب الإحاطة، أن القرية تحتاج إلى ضرورة إحلال وتجديد هذا المسجد نظرا الكثافة السكانية المرتفعة فيها.

أوضح  صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش بوزارة الأوقاف، أنه تم إشهار ثلاثة مساجد مؤخراً، وإحلال وتجديد مساجد أخرى، مشيراً إلى أن هذا المسجد محل طلب الإحاطة مدرج في الخطة، وسيتم مراعاة الطلب وبحثه بعناية وإذا كان هناك احتياج كبير وملح سيكون في الأولويات.

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بإحلال و تجديد المسجد البحري بقرية بني خالد بمركز سمالوط ووضعه ضمن أولويات

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب باهى أمين محمود، بشأن عدم التوازن في إنشاء إدارات الأوقاف بمركز أسنا، محافظة الأقصر.

رئيس الإدارة المركزية محافظة المنيا وزارة الأوقاف مجلس النواب إحلال وتجديد أسامة العبد المسجد

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