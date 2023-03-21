3 بطولات تغير حسابات الزمالك تجاه المدرب الجديد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات حول هوية المدير الفني الجديد لنادي الزمالك والذي سيتولى المهمة الفنية خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المنتظر رحيله خلال الساعات القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"هناك ترحيب من جانب الإدارة بالتعاقد مع جهاز فني أجنبي، خاصة وأن المدرب الوطني لن يستطيع تحمل الضغط الجماهيري في الفترة الحالية بسبب النتائج السلبية والخروج من بطولة إفريقيا".

وتابع: "إدارة الزمالك ترى أن الموسم لم يتنه بعد خاصة وأن الفريق ما زال ينافس على بطولات كأس مصر وكأس الرابطة والبطولة العربية، إلى جانب امتلاكه الفرصة في المنافسة على بطولة الدوري المحلي وأن كانت ضعيفة".

وواصل: "إدارة الزمالك ترى أن الفترة الحالية ستكون فرصة أمام الجهاز الفني الجديد لمعرفة قدرات وإمكانيات اللاعبين قبل خوض منافسات البطولة العربية التي يطمح الفريق في التتويج بلقبها لإنقاذ الموسم".