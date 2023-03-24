شهيد الشهامة.. حبس المتهمين بقتل شاب ببنها تدخل للدفاع عن مسن بسبب الأجرة

ألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية القبض على المتهمين بقتل شاب لدفاعه عن مسن يعمل طبيبا بمنطقة الحرس الوطني ببنها، لقيام أحدهم بالتشاجر معه بسب الخلاف على الأجرة وإحالتهم لجهات التحقيق التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



وفي سياق آخر، أمرت جهات التحقيق بقسم أول بنها، بالتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وشيعت جنازة الفقيد وسط دموع وأحزان أسرته لمثواه الأخير بمقابر أسرته بمدينة بنها.



وكانت مباحث قسم أول بنها محافظة القليوبية قد تلقت إخطارا من قسم أول بنها بمقتل شاب يدعى أحمد عوني، على يد 3 سائقين بمنطقة الحرس الوطني بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة المجني عليه إثر تعدي المتهمين عليه بأسلحة بيضاء وشوم لقيامه بالتدخل للدفاع عن رجل مسن طبيب تشاجر معه أحد المتهمين معه على ثمن الأجرة.



وكشفت التحريات أن المتهمين تعدوا على المجني عليه بالشوم وطعنوه طعنات نافذة بالظهر بسلاح أبيض وجرى نقل المتوفى للمستشفى لاتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي صرّحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى، والتحفظ على المتهمين وأداة الجريمة.