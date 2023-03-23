الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع مراتب في العبور بالقليوبية

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بعدد 7 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق شب بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وذلك لمنع امتداد الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق بمصنع مراتب، بدائرة قسم العبور.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به.



وجرى الدفع بـ 7 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على النيران، وإخماد الحريق دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.