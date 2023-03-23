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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فى حادث تصادم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

أصيبت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فى حادث تصادم بمنطقة المنشية بمدينة بنها مما أدى إلى اصابتها باصابات متفرقة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

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من جانبه كشف مصدر طبى بمديرية الصحة بالقليوبية استقرار الحالة الصحية لوكيل وزارة التربية والتعليم ، مشيرا إلى الإصابات كانت خفيفة وتنوعت ما بين كدمات وخدوش متفرقة نتيجة حادث التصادم.
وكانت منطقة المنشية ببنها قد شهدت إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أثناء استقلالها سيارة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

القليوبية مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم مدينة بنها مديرية الصحة بالقليوبية

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