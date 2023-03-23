إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فى حادث تصادم

أصيبت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فى حادث تصادم بمنطقة المنشية بمدينة بنها مما أدى إلى اصابتها باصابات متفرقة وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.



من جانبه كشف مصدر طبى بمديرية الصحة بالقليوبية استقرار الحالة الصحية لوكيل وزارة التربية والتعليم ، مشيرا إلى الإصابات كانت خفيفة وتنوعت ما بين كدمات وخدوش متفرقة نتيجة حادث التصادم.

وكانت منطقة المنشية ببنها قد شهدت إصابة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أثناء استقلالها سيارة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.