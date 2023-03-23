توزيع كراتين «حياة كريمة» على أهالى القليوبية| صور

بدأت مؤسسة حياة كريمة بالتنسيق مع محافظة القليوبية والجهات المعنية، توزيع كراتين المواد الغذائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، وهند جلال، منسق مؤسسة “حياة كريمة” بالقليوبية، وناصر عبد اللطيف، نائب مجلس مدينة الخانكة، وعشرات من متطوعي مؤسسة “حياة كريمة”.



وقال نائب محافظ القليوبية إنه تم توزيع كراتين المواد الغذائية على الأهالي في كل أرجاء المحافظة، وذلك في إطار الخطة المتكاملة للحماية الاجتماعية لمؤسسة حياة كريمة.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي دشن فعاليات مبادرة “كتف في كتف”، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والتي شارك فيها 500 متطوع من مؤسسة “صناع الحياة مصر” في المحافظة، وطلاب جامعة بنها، وعدد من ممثلي العمل الاجتماعي ودور الرعاية.

ورصد موقع “صدى البلد” انطلاق المبادرة تحت شعار “كتف في كتف الخير هيلف”، وتضمنت أنشطة متعددة، منها استقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم، وتعبئة كراتين المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين قبل شهر رمضان من الأسر الأكثر احتياجا بقرى القليوبية وفق الاحتياجات الخاصة بكل قرية، وإجراء اصطفاف للمتطوعين خلال تعبئة الكراتين، بجانب أنشطة ترفيهية للأطفال وماراثون للمتطوعين بمشاركة 500 متطوع، وتسليم 4 مشروعات تروسيكل للأسر الأكثر احتياجا ضمن أنشطة مؤسسة “صناع الحياة”.

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