أحمد كشك: أنا بلطجي مودرن في مسلسل وعود سخية.. فيديو

كشف الفنان أحمد كشك، تفاصيل مشاركته في مسلسل وعود سخية بدور «حمادة»، والذي يعرض حاليا على قناة صدى البلد، بموسم رمضان 2023.

وأضاف أحمد كشك خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن دوره في مسلسل وعود سخية عبارة عن بلطجي مودرن، ويضايق الفنانة حنان مطاوع.

وتابع: التمثيل عبارة عن مهنة، يتم تدريب الفنانين أولا بأول، حيث يتقن الفنان الدور الذي يقدمه، ويكون متناسق مع أحداث العمل السينمائي أو دراما.

وأوضح أحمد كشك خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل المشاكل التي تتعرض لها سخية في المسلسل، سيكون هو المتسبب فيها، مشيرًا إلى أن العمل مع الفنانة حنان مطاوع يا بخته، فهي فنانة كبيرة.