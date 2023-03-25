جنايات شبين الكوم تحبس منوفي أمريكي 15 عاما بتهمة قتل زوجته

قضت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية بمعاقبة منوفي يحمل الجنسية الأمريكية قتل زوجته بالسجن 15 عاما.

جاء ذلك عقب دفاع المجني عليها ودفاع المتهم أمام محكمة الجنايات في أول أيام نظر القضية.

وشهدت أولي جلسات محاكمة الزوج الأمريكي الجنسية المتهم بقتل زوجته في محافظة المنوفية والتي تنظر أمام محكمة الجنايات بمدينة شبين الكوم ، احداث متعددة حاول فيها محامي المتهم بتغيير صفة القضية لكن المحكمة رفضت.

وقال محامي المجني عليها ، أن المتهم حضر أولي جلسات محاكمة قتل زوجته علياء ابنة قرية دراجيل بمركز الشهداء، ومعه المحامي للدفاع عنه حيث طلب المحامي الخاص به تغيير صفة القضية من قتل عمد الي ضرب أفضي إلي موت لتخفيف العقوبة علي المتهم.

وأضاف أن هيئة المحكمة رفضت الطلب وتنظر القضية بأنه قتل عمد وفقا لتحقيقات النيابة بقيام المتهم بتسديد عدة لكمات لزوجته ورطم رأسها في الأرض عدة مرات حتي وفاتها.

وأوضح أن المتهم أكد قتل زوجته عقب مشادة كلامية بينهم لأسباب غير واضحة بعد خلاف بينهم قام علي إثرها بتسديد عدة لكمات لها ورطم رأسها في جسم صلب وادعي وفاتها في حادث مروري حيث اصطحبها بسيارته الي طريق بحر سيف واصطدام بعمود إنارة ليهرب من جريمته ويدعي أنها حادث مروري.

تعود أحداث القضية إلى شهر أغسطس الماضي، عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا بحادث تصادم على أحد الطرق بدائرة مركز شبين الكوم.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة شخص يحمل الجنسية الأمريكية ورفقته زوجته وابنته، اصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق ونتج عن ذلك وفاة زوجته؛ إثر إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

وبتشكيل فريق بحث، تبين أن الواقعة مدبرة حيث قتل الزوج زوجته بعد تسديد عدة ضربات لها وحاول إخفاء جريمته وافتعل حدوث حادث تصادم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم قبل سفره خارج البلاد، و اعترف بارتكابه الواقعة وتعديه على زوجته بالضرب حتى الموت بسبب مشادة كلامية بينهما، وافتعل وجود حادث تصادم لإخفاء جريمته.