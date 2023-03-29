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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 30 مائدة رمضانية في 12 مركزا اداريا لإنتاج 10450 وجبة بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تخصيص 30 مائدة رمضانية في 12 مركز اداري لإنتاج 10450 وجبة إفطار يومياً لتوزيعهم علي الأسر والفئات الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة مع مراعاة التوزيع الجغرافي وتقسيم المحافظة الي 4 قطاعات بالتنسيق مع 30 جمعية ومؤسسة أهلية ومركزية ، منها موائد ثابتة مجمعه ومنها توصيل وجبات للمنازل تفعيلا لمبادرة ( لحد الباب ) .


وأشار " مختار " الي أن إجمالي ما تم توزيعه من وجبات افطار صائم منذ بداية شهر رمضان وحتي الآن 63 الف وجبة من إجمالي 313 الف وجبة مستهدف توزيعهم حتي نهاية شهر رمضان المبارك.


كما أشار " المحافظ " الي أن إجمالي ما تم توزيعه من صكوك وزارة الأوقاف علي الأسر الاولي بالرعاية منذ بداية شهر رمضان 52 طن سلات غذاء و 4 طن لحوم.


وأوضح " مختار " أنه تم توزيع الكوبات مسبوقة الدفع من البنك الزراعي المصري بمبلغ 250 الف جنيه علي المراكز التي تستهدف الأيتام والمرأة المعيلة وأصحاب الهمم بنطاق المحافظة .


وصرح " المحافظ " بأنه تم تقديم مساعدات عينية من مؤسسة تكافل وكرامة بإجمالي مبلغ 300 الف جنيه للأسر الأولي بالرعاية .


جاء ذلك عقب التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، مشيراً إلي أن محافظه الدقهليه تتصدر المشهد الإنساني في المساعدات العينية للأسر الأولى بالرعاية ، وتشهد أسبوع حافل بالموائد الرمضانية ، وان هناك ارتفاع كبير لمشاركات مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية لدعم الأسر الأولي بالرعاية .

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