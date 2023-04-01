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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يتلقى تقريرا حول مشروعات أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه

وزير الري
وزير الري

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل.

وصرح الدكتور هاني سويلم بأن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، وتنفيذ أعمال تكريك لمجرى نهر النيل، ومواجهة جميع أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح وزير الري أنه يجرى حاليا تنفيذ كورنيش واجهة مدينة أخميم بمحافظة سوهاج بإجمالي طول 2350 مترا، كما تم نهو عملية حماية جوانب نهر النيل وعمل كورنيش المنشأة (1) بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بطول 1.00 كم، كما تجرى عملية توسعة الكورنيش الغربى بسوهاج بالتكسيات الحجرية (التدبيش) وتنفيذ عمل صناعى أعلى مأخذ محطة مياه الشرب (البربخ) بإجمالى طول 800 متر بمركز سوهاج بمحافظة سوهاج، حيث تتم كل هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج.

كما يجرى تنفيذ عملية استكمال وتطوير كورنيش النيل بأبو شوشة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بطول 127 مترا، وتمت الموافقة على أعمال تطوير كورنيش النيل الشرقى بمحافظة قنا بطول حوالى 1500 متر، ليصبح واجهة حضارية متطورة بالمحافظة، حيث تتضمن أعمال التطوير مارينا للمراكب الشراعية ومراسى للفنادق العائمة.

هذا وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكة الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط، تليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم، ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل.

جدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بجميع محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات.

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