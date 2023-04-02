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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طعم مميز ومذاق خاص.. إقبال على الكنافة والقطايف في الدقهلية

كنافة وقطايف بالمنصورة
كنافة وقطايف بالمنصورة

يقبل المواطنون فى شهر رمضان الكريم على تناول الكنافة والقطايف، لمذاقها المختلف فى هذا الشهر الكريم ففيه يكون لها طعم مميز ومذاق خاص.

ورصدت كاميرا "صدى البلد توافد الكثير من المواطنين لشراء الكنافة والقطائف في المنصورة والتقت بأحد صناع وبائعى الكنافة والقطايف ويدعى عبد الله الشمبكى، حيث قال: "الإقبال الكنافة والقطايف شديد فى رمضان".


وقالت منال إبراهيم موظفة إنها اعتادت على شراء الكنافة والقطايف فى رمضان بشكل يومى لأن أطفالها الثلاثة يحبونها كثيرا ولا بد من تناولها مابين الإفطار والسحور فهى تتميز بمذاق رائع ومميز.

وقال سيد محمد، عامل، إن أولاده يعشقون القطائف ويشترى لهم أكثر من مرة فى الأسبوع، كذلك الكنافة ولكنهم يحبون القطايف أكثر ويتناولونها عقب الإفطار.

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