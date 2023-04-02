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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 200 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

صوره من الحملات
صوره من الحملات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح المحافظ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال المحافظ إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 200 محضر بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تمت إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

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محافظ الدقهلية الحملات التموينية وزارة التموين التموين بالدقهلية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بالدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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