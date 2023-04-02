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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هو ده الإتيكيت؟.. أمينة شلباية غاضبة من رامز جلال بعد المقلب

رامز جلال وأمينة
رامز جلال وأمينة شلباية

عبرت أمينة شلباية عن غضبها من مقلب رامز جلال بعد ظهورها معه في حلقة اليوم من البرنامج الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي. 

ونشر رامز جلال صورة له مع أمينة شلباية عبر فيسبوك، وعلقت عليها قائلة:" مش مسمحاك يا رامز هو ده الاتيكيت؟". 

ورد عليها رامز جلال قائلا:" المسامح كريم يا أمينة وبلاش تقفشي علينا"، بطريقة ساخرة متبادلة بينهما. 

وكان الفنان مصطفي كامل حل مساء   السبت، ضيفا على رامز جلال فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير رامز نيفر إند.

طرح الفنان رامز جلال، برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والذي يعرض عبر قنوات mbc الفضائية، طوال شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة.

وظهر في برومو البرنامج عدد من النجوم، من بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبانا في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه.

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