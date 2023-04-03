نوران جوهر ومصطفى عسل يحكمان السيطرة على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

واصلت نوران جوهر بطلة مصر ونادي وادي دجلة للأسبوع الثالث والخمسين على التوالي، صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش وفقًا لم اعلنته رابطة محترفي الاسكواش للتصنيف الجديد اليوم.

وشهدت باقي تصنيف السيدات تواجد هانيا الحمامي في المركز الثاني ونور الشربيني في المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاءت النيوزيلاندية جويلي كينج، يليها في المركز الخامس الأمريكية أماندا صبحي، وفي المركز السادس نور الطيب.

واحتلت الأمريكية أوليفيا فيتشر المركز السابع وفي المركز الثامن جاءت الإنجليزية سارة جان بيري وفي المركز التاسع روان العربي يليها الإنجليزية جورجينا كيندي في المركز العاشر.

وعلى صعيد تصنيف الرجال واصل مصطفى عسل صدارته للأسبوع العشرين على التوالي وجاء البيروفي دييجو الياس في المركز الثاني والإنجليزي محمد الشوربجي ثالثًا و والاسترالي بول كول رابعًا واحتل علي فرج المركز الخامس و مروان الشوربجي حصل على المركز السادس و طارق مؤمن سابعًا ويليه الفرنسي فيكتور كروين ثامنًا ومازن هشام في المركز التاسع و اخيرا الويلزي جول ماكين عاشرًا.