سعر iphone 13 Mini في السعودية

أصبح جوال iphone 13 mini الأنيق هو أخر جوال من فئة الميني صغيرة الحجم فى عالم آيفون، بعدما قررت آبل الإستغناء عن هذه الفئة نهائياً، واستبدالها بفئة الـ Plus.

بلغ سعر جوال iphone 13 mini فى السعودية سعة 128 جيجابايت 2580 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت مقابل 2999 ريال، بسعة 512 جيجابايت بسعر 4079 ريال.

جاء جوال iphone 13 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED، بتقنية عرض HDR10 و Dolby Vision، محمية بطبقة سيراميك قوية لتحمل الصدمات والخدوش، كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

جوال iphone 13 mini

يتوفر جوال iphone 13 mini بمعالج من نوع Apple A15، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات و 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوى.

يقدم جوال iphone 13 mini كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات قوية للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

جوال iphone 13 mini

يعمل جوال iphone 13 mini بنظام تشغيل ios 16 ويتيح خدمة "آبل" للدفع، يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC.

يحمل جوال iphone 13 mini بطارية سعة 2438 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يمكنك اقتناء جوال iphone 13 mini فى 6 ألوان هى الأسود، الأخضر الغامق، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.