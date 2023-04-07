حدث ليلا| وفاة شيرين الطحان.. نجوم الفن والإعلام ينعون الراحلة.. قصف إسرائيلي للبنان والأراضي المحتلة.. وثائق مسربة تفضح دعم أمريكا لجيش أوكرانيا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

توفيت الفنانة الإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان .

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة والإعلامية شيرين الطحان ، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية ، بعد صراع مع مرض السرطان .

تصدرت الفنانة الإعلامية شيرين الطحان، محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وحول خبر وفاتها موقع التدوينات إلى سرادق عزاء للفنانة الراحلة. وعلى الفور انهالت التعليقات والرسائل المؤثرة من رواد ونشطاء تويتر، كما تضمنت التعليقات الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة، وسط حالة من الحزن بين المغردين.

اعلنت السفارة المصرية في الخرطوم بأنه في ضوء العلاقات الأخوية بين مصر والسودان وتسهيلا على الأشقاء السودانيين، أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتمديد فترة السماح للإخوة السودانيين المقيمين

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إنه تمت، خلال اجتماع الحكومة لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع القطار الكهربائى السريع.

أكد محمد بركات عضو اتحاد الكرة المصري أن الهلال السوداني خسر أمام الأهلي بنتيجة 0-3 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بـ"علقة كورة". وأضاف بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أ

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن خطة الأهلي لدفع غرامه محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول لصالح الزمالك. واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الاهلي يعد خطة محكمة لدفع غرامة كهربا قبل أن يتم إيقافه مره أخري حال انتهاء المهلة التي أعطاها الاتحاد.الدولي لكرة القدم

نعى الفنان صلاح عبد الله الفنانة والإعلامية شيرين الطحان الذي وافتها المنية منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض. وكتب صلاح عبد الله فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "رغم أني لم ألتقي بها أبداً لكن خبر وفاتها تعبني جداً ُ فأرجوكم أرجوكم في هذا الساعة الطيبة المباركة الفاتحة والدعاء قبل الفجر وبعده🙏‎#شيرين_الطحان".

رحلت منذ قليل الفنانة والإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض عقب أيام من تدهور حالتها الصحية وإقامتها بالعناية المركزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مفيش تباين بيننا وبين اشقائنا في السعوية، معلقا “طوال الوقت العلاقات المصرية السعودية راسخة مهما تباينت وجهات النظر”.

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف خلال تعاملات الخميس 6 أبريل-نيسان، لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تأرجحت الأسواق بين المزيد من تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأميركية من جهة والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى.

تراجع الدولار أمام عملات رئيسية بعد أداء ضعيف في تداولات أمس الخميس، تزامنا مع تحوط المستثمرين وتقييمهم لمدى تأثير بيانات الوظائف الأمريكية، التي تصدر غدا الجمعة، على سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي وعلى حركة الأسواق.

أصدرت حركة حماس الفلسطينية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً أدانت فيه بشدة القصف الأخير الذي شنته طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدف جنوب لبنان.

لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم 5 من عائلة واحدة، جراء تصادم بين مركبتين بوادي الرباح الواقع على طريق أبو عريش إسكان الحصمة التابعة لمنطقة جازان، جنوب غربي السعودية.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، بيانا عاجلاً كشف فيه تفاصيل قصف طيرانه الحربي لعدة أهداف تابعة لحركة حماس في مدينة صور اللبنانية، ردًا على إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان نحو الأراضي المحتلة يوم الخميس.

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلاً عن ممثل عن الإدارة العسكرية الأمريكية، أن البنتاجون يحقق في تسريب وثائق سرية تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط أمريكا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” لتقويته.

قالت صحيفة مايل بولسكا البولندية، إن السلطات البولندية لا تدرك الخطر الكامل لامتلاك أسلحة نووية على أراضيها في إطار برنامج المشاركة النووية.