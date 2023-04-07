ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف خلال تعاملات الخميس 6 أبريل/نيسان، لكنها سجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تأرجحت الأسواق بين المزيد من تخفيضات الإنتاج التي تستهدفها أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأميركية من جهة والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية من جهة أخرى.



عند التسوية، أغلق خام برنت مرتفعا 13 سنتا أو 0.2% إلى 85.12 دولار للبرميل، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 9 سنتات أو 0.1% ليبلغ عند التسوية 80.70 دولار، وجدير بالذكر أن غداً عطلة بمناسبة الجمعة العظيمة.

قفز الخامان القياسيان أكثر من 6% هذا الأسبوع بعد أن فاجأت أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، السوق الأحد 2 أبريل بتعهدات بتخفيضات الإنتاج.

في نفس الوقت، تنحسر التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث يلتقي دبلوماسيون من السعودية وإيران لمواصلة تحسين العلاقات، ووقف التصعيد في تنافسهما الذي استمر عقودا وتسبب في صراعات واضطرابات بأسواق النفط.

انخفض مخزون الولايات المتحدة من الخام بواقع 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، معززا أزمة نقص المعروض في الأسواق، مع تراجع مخزون البلاد من البنزين ونواتج التقطير.

رغم حالة السوق الأساسية، سيواصل المتعاملون مراقبة الأرقام الاقتصادية في الولايات المتحدة لكشف دلائل واحتمالات ركود الاقتصاد، إضافة إلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

في مذكرة للعملاء، قال فرانسيسكو بلانش، المحلل في مصرف "بنك أوف أمريكا": "إن تخفيض تحالف (أوبك+) للإنتاج سوف يصطدم مع رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الذي يهدف إلى تحجيم الطلب، مما يطرح مخاطر على الاقتصاد الكلي. في النهاية، نحن نتبنى موقفا بناءً".