ارتفاع سعر النفط عالميا وانخفاض الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل مساء أمس الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع ‏الثاني على التوالي في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم وإظهار ‏بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.‏

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.29 دولار أو 1.6% إلى ‏‏79.89 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت عقود برنت تسليم مايو، والتي ‏انتهى أجلها عند التسوية، 50 سنتا أو ‏‎0.6 ‎‏% إلى 79.77 دولارا للبرميل، وبلغت ‏خسائره الشهرية 4.9% وخسائره الفصلية 7%.‏

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.30 دولار، أو ‏‏1.8%، إلى 75.67 دولار لتبلغ مكاسبه نحو 9% هذا الأسبوع، وبلغت خسائره ‏الشهرية 1.8% وخسائره الفصلية في الربع الأول 5.7%.‏

تضخم أسعار نفقات الاستهلاك

تباطأ مؤشر رئيسي لقياس التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، كما استقر الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من إنهاء أشد دورات رفع أسعار الفائدة منذ عقود.

صعد مقياس التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في فبراير. منخفضاً قليلاً عن متوسط ​​التقديرات البالغ 0.4% في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية،ـ أمس الجمعة أن إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنفس المقدار. وانخفض إنفاق المستهلكين، المعدل حسب الأسعار، بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه بنسبة 1.5% المعدلة بالزيادة في بداية العام.

صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مُتباطئاً بالمقارنة بشهر يناير، وفي الوقت نفسه أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وباستثناء الغذاء والطاقة، فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 4.6%، وهو ما يطابق أقل زيادة منذ أكتوبر 2021.