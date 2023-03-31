ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الخميس مدعومة بانخفاض مخزونات ‏الخام الأمريكية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، وهو ما طغى على ‏أثر انخفاض الإمدادات الروسية بدرجة أقل من المتوقع.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا، بما يعادل 1.3%، إلى 79.27 دولار ‏للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار، أو ‏‏1.9%، إلى 74.37 دولار للبرميل.‏

تقليص الإنتاج في كردستان

وتعززت الأسعار بعدما أفادت بيانات من شركات منتجة للنفط بأنها أوقفت أو ‏قلصت الإنتاج في عدد من حقول النفط بإقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق ‏بعد وقف تصدير الخام من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات ‏التعطل في المستقبل.‏

واضطر العراق إلى وقف نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام، أو ‏ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية، من إقليم كردستان يوم السبت عبر خط ‏أنابيب يمتد من حقوله النفطية في شمال كركوك إلى ميناء جيهان التركي.‏

لكن محللين من سيتي قالوا اليوم "التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي ‏إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل"، وأشاروا في تقديرات إلى أن تدفقات ‏خطط الأنابيب قد تزيد بنحو 200 ألف برميل يوميا.‏

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أول أمس الأربعاء إن مخزونات النفط ‏الخام الأمريكية هبطت على غير المتوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس آذار ‏إلى أدنى مستوى لها في عامين.‏

وانخفضت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل بينما كان المحللون يتوقعون في ‏استطلاع لرويترز زيادة 100 ألف برميل.‏

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "يعكف المتعاملون على ‏استيعاب أرقام المخزونات الصادرة أمس بعض الشيء".‏

وعوضت هذه العوامل الاتجاه الهبوطي بعد انخفاض بأقل من المتوقع في إنتاج ‏النفط الخام الروسي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس آذار.‏

وقالت مصادر مطلعة على البيانات لوكالة “رويترز” إن الإنتاج تراجع 300 ألف برميل ‏يوميا مقارنة بخفض مستهدف عند 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5% من الإنتاج ‏الروسي.‏

وتترقب الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم الأمريكية المقرر صدورها غدا ‏الجمعة وتأثيرها على الدولار الأمريكي.‏