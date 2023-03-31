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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الخميس مدعومة بانخفاض مخزونات ‏الخام الأمريكية وتوقف الصادرات من إقليم كردستان العراق، وهو ما طغى على ‏أثر انخفاض الإمدادات الروسية بدرجة أقل من المتوقع.‏

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا، بما يعادل 1.3%، إلى 79.27 دولار ‏للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار، أو ‏‏1.9%، إلى 74.37 دولار للبرميل.‏

تقليص الإنتاج في كردستان

وتعززت الأسعار بعدما أفادت بيانات من شركات منتجة للنفط بأنها أوقفت أو ‏قلصت الإنتاج في عدد من حقول النفط بإقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق ‏بعد وقف تصدير الخام من خط أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من حالات ‏التعطل في المستقبل.‏

واضطر العراق إلى وقف نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام، أو ‏ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية، من إقليم كردستان يوم السبت عبر خط ‏أنابيب يمتد من حقوله النفطية في شمال كركوك إلى ميناء جيهان التركي.‏

لكن محللين من سيتي قالوا اليوم "التغييرات في السياسة الداخلية للعراق قد تؤدي ‏إلى تسوية سياسية دائمة في القريب العاجل"، وأشاروا في تقديرات إلى أن تدفقات ‏خطط الأنابيب قد تزيد بنحو 200 ألف برميل يوميا.‏

إعلان من كردستان العراق بشأن أنابيب النفط المتجهة إلى ميناء جيهان التركي

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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير أول أمس الأربعاء إن مخزونات النفط ‏الخام الأمريكية هبطت على غير المتوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس آذار ‏إلى أدنى مستوى لها في عامين.‏

وانخفضت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل بينما كان المحللون يتوقعون في ‏استطلاع لرويترز زيادة 100 ألف برميل.‏

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب "يعكف المتعاملون على ‏استيعاب أرقام المخزونات الصادرة أمس بعض الشيء".‏

وعوضت هذه العوامل الاتجاه الهبوطي بعد انخفاض بأقل من المتوقع في إنتاج ‏النفط الخام الروسي في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر مارس آذار.‏

وقالت مصادر مطلعة على البيانات لوكالة “رويترز” إن الإنتاج تراجع 300 ألف برميل ‏يوميا مقارنة بخفض مستهدف عند 500 ألف برميل يوميا أو نحو 5% من الإنتاج ‏الروسي.‏

وتترقب الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم الأمريكية المقرر صدورها غدا ‏الجمعة وتأثيرها على الدولار الأمريكي.‏

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