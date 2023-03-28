الاتحاد الأوروبي: روسيا خفضت صادرات النفط إلينا من 31% إلى 4%

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة احتلت صدارة إمدادات النفط إلى الاتحاد نهاية عام 2022 الماضي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن روسيا خفضت صادرات النفط إلى دول الاتحاد من 31% إلى 4% حتى نهاية 2022.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي خلال بيانه، أنه تم الاتفاق على الخفض الطوعي للطلب على الغاز 15% لضمان أمن الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسعار.

وبالرغم من القرار الأوروبي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق،‏ أن المفاوضات بين شركة جازبروم الروسية وسي. إن. بي. سي الصينية بشأن إمدادات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا 2"، وصلت إلى المرحلة النهائية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال نوفاك في تصريحات تليفزيونية اليوم‏، إن المفاوضات حول إعداد عقد بين جازبروم و CNPC الصينية بشأن تسليم الغاز الروسي عبر أنابيب سيبيريا 2 التي تعبر منجوليا بسعة إجمالية تبلغ 50 مليار متر مكعب من الغاز، وصلت إلى مراحلها النهائية.

ولفت نائب رئيس الوزراء الروسية إلى أن هذا سيمكن موسكو من إرسال حوالي 100 مليار متر مكعب من إمدادات الغاز الروسي إلى الصين سنويا، لافتا إلى أن بكين تبدي أيضا اهتماما بالنقل عبر طريق بحر الشمال.‏