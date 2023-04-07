الحزن يخيم على السوشيال ميديا.. شيرين الطحان تتصدر تريند تويتر

تصدرت الفنانة الإعلامية شيرين الطحان، محركات البحث على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وحول خبر وفاتها موقع التدوينات إلى سرادق عزاء للفنانة الراحلة.

وعلى الفور انهالت التعليقات والرسائل المؤثرة من رواد ونشطاء تويتر، كما تضمنت التعليقات الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة، وسط حالة من الحزن بين المغردين.

وفاة شيرين الطحان

و رحلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 7 أبريل الجاري، المذيعة والفنانة شيرين الطحان، وذلك عن عمر يناهز 47 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.



وتقام صلاة الجنازة على شيرين الطحان، بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.



أصيبت الإعلامية شيرين الطحان، مُنذُ سنوات بمرض السرطان، ولكنها أخفت ذلك عن الجميع وتم شفائها، ثم عاد السرطان يهاجمها من جديد، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها المستشفى، لتمضي ايامها الاخيرة في غرفة العناية المركزة الى ان وافتها المنية فجر اليوم.