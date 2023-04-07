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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

شيرين الطحان
شيرين الطحان

رحلت منذ قليل الفنانة والإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض عقب أيام من تدهور حالتها الصحية وإقامتها بالعناية المركزة. 

 

وكان آخر ما كتبته شيرين الطحان عبر حسابها على موقع فيسبوك، هو مشاركة نعي للمطربة الراحلة شريفة فاضل التي توفيت في بداية مارس الماضي:" وداعا أم البطل". 

 

كشف الفنان منير مكرم عن موعد جنازة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان ، والتى رحلت عن عالمنا خلال الدقائق الماضية ، بعد صراع طويل مع المرض.

 

حيث من المقرر ان تقام صلاة والجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع.

 

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تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة شيرين الطحان

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وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

 

وكنت قد توفت منذ قليل الفنانة الإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان.

 

ونشر الفنان عصام السقا عبر صفحته على موقع التغريدات العالمي توتير صورة للراحلة شيرين الطحان وعلق عليها قائلاً : البقاء لله .

شيرين الطحان أم البطل صراع مع المرض شريفة فاضل العناية المركزة

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نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

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