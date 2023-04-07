أسرة مسلسل رمضان كريم والسبكي ينعون شيرين الطحان

نعي المنتج أحمد السبكي، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب السبكي في منشور له عبر “إنستجرام”: “تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع وأسرة مسلسل رمضان كريم والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بالشركة ببالغ الحزن والآسي النجمة شيرين الطحان تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته”.

شيرين الطحان ممثلة مصرية، ولدت في عام 1976، عملت بعد تخرجها من كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج احمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوما من بطولة أحمد الفيشاوي.

وقدمت بعدها شيرين الطحان عدد من المسلسلات تليفزيونية، ومنها رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا.

كان آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان ، هو مسلسل رمضان كريم فى جزءه الأول، والذي عادت من خلاله الى الشاشة كممثلة بعد غياب أستمر لحوالي 3 سنوات.