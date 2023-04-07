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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة شيرين الطحان

شيرين الطحان
شيرين الطحان

كشف الفنان منير مكرم عن موعد جنازة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان ، والتى رحلت عن عالمنا خلال الدقائق الماضية ، بعد صراع طويل مع المرض.

حيث من المقرر ان تقام صلاة والجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع.

وكنت قد توفت منذ قليل الفنانة الإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر الفنان عصام السقا عبر صفحته على موقع التغريدات العالمي توتير صورة للراحلة شيرين الطحان وعلق عليها قائلاً : البقاء لله .

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيرين الطحان قبل وفاتها :


وكانت قد كشفت الإعلامية ناهد عونى، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة  شيرين الطحان.

وكتبت "عوني"، "مش عارفه اكتب إيه إو انزل ايه احنا بينا كتير اوي ياشيرين سنين وأيام ولحظات انتي مش صحبتي بس لا انتي اختي كنا كل حاجة سوا ومع بعض لو تعرفي حبي ليكي وخوفي عليكي هاتعرفي انا بحبك اد ايه".

تابعت "ادعوا لشيرين تعبانه اوي ؛ الدعاء بيغير القدر إحنا في أيام جميلة  ادعوا كتير اووووي لحبيبتي وأختي".


 

شيرين الطحان صلاة الجمعة السرطان مرض السرطان تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان ناهد عونى

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