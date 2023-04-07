نقابة المهن التمثيلية تنعى شيرين الطحان

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة والإعلامية شيرين الطحان ، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية ، بعد صراع مع مرض السرطان .

وجاء نص بيان بعي نقابة الممثلين للفنانة شيرين الطحان كالأتي : تنعي نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان.. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

بيان نعي شيرين الطحان

شيرين الطحان ممثلة مصرية، ولدت في عام 1976، عملت بعد تخرجها من كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج احمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوما من بطولة أحمد الفيشاوي .

قدمت بعدها شيرين الطحان عدد من المسلسلات تليفزيونية، ومنها رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا .

كان اخر أعمال الفنانة شيرين الطحان ، هو مسلسل رمضان كريم فى جزءه الاول ، والذى عادت من خلاله الى الشاشة كممثلة بعد غياب أستمر لحوالي 3 سنوات .

الجزء الاول من مسلسل رمضان كريم عرض عام 2017، وشارك في بطولته كل من روبى وشريف سلامة وسيد رجب ومحمود الجندي وسلوى عثمان وسلوى محمد على وريهام عبدالغفور وكريم عفيفى وسهر الصايغ وصبرى فواز.