عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن التمثيلية تنعى شيرين الطحان

شيرين الطحان
شيرين الطحان

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة والإعلامية شيرين الطحان ، والتى رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية ، بعد صراع مع مرض السرطان . 

وجاء نص بيان بعي نقابة الممثلين للفنانة شيرين الطحان كالأتي : تنعي نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان.. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

بيان نعي شيرين الطحان 

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

شيرين الطحان ممثلة مصرية، ولدت في عام 1976، عملت بعد تخرجها من كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج احمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوما من بطولة أحمد الفيشاوي  .

قدمت بعدها شيرين الطحان عدد من  المسلسلات تليفزيونية، ومنها رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا .

كان اخر أعمال الفنانة شيرين الطحان ، هو مسلسل رمضان كريم فى جزءه الاول ، والذى عادت من خلاله الى الشاشة كممثلة بعد غياب أستمر لحوالي 3 سنوات .

الجزء الاول من مسلسل رمضان كريم عرض  عام 2017، وشارك في بطولته كل من روبى وشريف سلامة وسيد رجب ومحمود الجندي وسلوى عثمان وسلوى محمد على وريهام عبدالغفور وكريم عفيفى وسهر الصايغ وصبرى فواز.

شيرين الطحان الراحلة شيرين الطحان آخر كلمات شيرين الطحان الفنانة شيرين الطحان سلوي عثمان مسلسل رمضان كريم وفاة شيرين الطحان سبب وفاة شيرين الطحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة شيرين الطحان

خالد الغندور يتوقع طرفي المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

ترشيحاتنا

مجلس نقابة الإعلاميين ينعى شيرين الطحان

دعاء الجمعة الثالثة من رمضان لتفريج الكرب .. مستجاب حتى غروب الشمس

كولومبي.. شوبير يعلن تفاصيل اختيار المدير الفني الجديد للزمالك

تريند عيد الفطر .. طفل يقلد حلاقة رامز جلال باللون البمبي واللبني..شاهد

كانت قمرا.. شاهد آخر صورة لشيرين الطحان قبل وفاتها

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صور بسمة وهبة بدون مكياج تثير السوشيال ميديا

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

قبل دورها في جعفر العمدة..تسريب صور لوداد زوجة سيد قبل عمليات التجميل

فيديو

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ