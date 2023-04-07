وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

حالة من الحزن أصابت محبي الفنانة والإعلامية الراحلة شيرين الطحان ، بعد الإعلان عن خبر وفاتها خلال الدقائق الماضية .

رحلة شيرين الطحان مع مرض السرطان :

شيرين الطحان عاشت سنوات قاسية مع مرض السرطان ، والذى اكتشفت اصابتها به قبل سبع سنوات ماضية ، وتحديداً منذ عام 2016 ، الا انها تحلت بالصبر والقوه وحاولت ان تواجه هذا المرض اللعين .

شيرين الطحان فى مسلسل رمضان كريم

بنات شيرين الطحان :

شيرين الطحان لها ابنتين ، هما مريم وميرا ، وقد كشفت فى إحدى الحوارات الصحفية انه اضطرت الابتعاد عن احدهما بعدما اكتشفت اصابتها بمرض بفيروس كورنا وهي ابنه اخري ، لذا قامت بعزل نفسها .

مشوار شيرين الطحان مع الفن والإعلام :

ولدت شيرين الطحان في عام 1976، عملت بعد تخرجها من كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج احمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوما من بطولة أحمد الفيشاوي .

قدمت بعدها شيرين الطحان عدد من المسلسلات تليفزيونية، ومنها رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا .

شيرين الطحان

كان اخر أعمال الفنانة شيرين الطحان ، هو مسلسل رمضان كريم فى جزءه الاول ، والذى عادت من خلاله الى الشاشة كممثلة بعد غياب أستمر لحوالي 3 سنوات .

الجزء الاول من مسلسل رمضان كريم عرض عام 2017، وشارك في بطولته كل من روبى وشريف سلامة وسيد رجب ومحمود الجندي وسلوى عثمان وسلوى محمد على وريهام عبدالغفور وكريم عفيفى وسهر الصايغ وصبرى فواز.

ظلت شيرين الطحان حتي وقت قريب تقوم بتقديم عدد من البرامج على شاشة التليفزيون المصري ، وتحديداً قناة نايل لايف ، ولعل ابرز تلك البرامج والتى حققت نجاحاً ملحوظاً هو ممنوع الاقتراب ، والذى استضافت فيه عدد من النجوم فى مختلف المجالات سواء الفن أو الطب أو السياسية ، وكان البرنامج يعتمد على فكرة الحوار المباشر مع الضيف .

كشف الفنان منير مكرم عن موعد جنازة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان ، والتى رحلت عن عالمنا خلال الدقائق الماضية ، بعد صراع طويل مع المرض.

حيث من المقرر ان تقام صلاة والجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع.

أخر حوارات شيرين الطحان :

وكانت الراحلة قد كشفت فى حوار خاص لصدي البلد إنها تفضل العمل الإعلامي وتقديم البرامج على التمثيل، مضيفة: " كلهم أبنائي والعمل الجيد يفرض نفسه سواء فى برنامج أو فيلم أو مسلسل، ولكني أحب تقديم البرامج أكثر".

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، هذه الفترة مستمرة فى تقديم برنامجي على نايل لايف، لكن التمثيل أصبح صعبا جدًا من حيث اختيار دور مثل الأدوار التي قمت بتقديمها من قبل، ولأنى بدأت بدايات قوية صعب أن أرضى بأدوار أقل منها لأن ما يعرض على ليس بنفس المستوي".

وأوضحت شيرين الطحان فى هذا الحوار انها لاتحل ان تتحدث عن الازمة الصحية التى تعرضت لها