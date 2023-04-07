وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

رحلت منذ قليل الفنانة والإعلامية شيرين الطحان ، بعد رحلة مريرة مع المرض اللعين “ السرطان ” ، حيث ظلت خلال الاسابيع الماضية طريحة الفراش داخل العناية المركز بإحدى المستشفيات .

شيرين الطحان

مشوار شيرين الطحان مع الفن والإعلام :

شيرين الطحان ممثلة مصرية، ولدت في عام 1976، عملت بعد تخرجها من كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج احمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوما من بطولة أحمد الفيشاوي .

قدمت بعدها شيرين الطحان عدد من المسلسلات تليفزيونية، ومنها رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا .

كان اخر أعمال الفنانة شيرين الطحان ، هو مسلسل رمضان كريم فى جزءه الاول ، والذى عادت من خلاله الى الشاشة كممثلة بعد غياب أستمر لحوالي 3 سنوات .

الجزء الاول من مسلسل رمضان كريم عرض عام 2017، وشارك في بطولته كل من روبى وشريف سلامة وسيد رجب ومحمود الجندي وسلوى عثمان وسلوى محمد على وريهام عبدالغفور وكريم عفيفى وسهر الصايغ وصبرى فواز.

شيرين الطحان

ظلت شيرين الطحان حتي وقت قريب تقوم بتقديم عدد من البرامج على شاشة التليفزيون المصري ، وتحديداً قناة نايل لايف ، ولعل ابرز تلك البرامج والتى حققت نجاحاً ملحوظاً هو ممنوع الاقتراب ، والذى استضافت فيه عدد من النجوم فى مختلف المجالات سواء الفن أو الطب أو السياسية ، وكان البرنامج يعتمد على فكرة الحوار المباشر مع الضيف .

تفاصيل رحلة شيرين الطحان مع المرض :

تعرضت شيرين الطحان الى أزمة صحية شديدة فى الاونة الأخيرة ، أدت لدخولها المستشفى حيث كانت تعانى من مشاكل في القلب والرئة وخلل في البوتاسيوم ومكونات الدم مما تسبب في حدوث مضاعفات شديدة.

أخر حوارات شيرين الطحان :

وكانت الراحلة قد كشفت فى حوار خاص لصدي البلد إنها تفضل العمل الإعلامي وتقديم البرامج على التمثيل، مضيفة: " كلهم أبنائي والعمل الجيد يفرض نفسه سواء فى برنامج أو فيلم أو مسلسل، ولكني أحب تقديم البرامج أكثر".



وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، هذه الفترة مستمرة فى تقديم برنامجي على نايل لايف، لكن التمثيل أصبح صعبا جدًا من حيث اختيار دور مثل الأدوار التي قمت بتقديمها من قبل، ولأنى بدأت بدايات قوية صعب أن أرضى بأدوار أقل منها لأن ما يعرض على ليس بنفس المستوي".

وأوضحت شيرين الطحان فى هذا الحوار انها لاتحل ان تتحدث عن الازمة الصحية التى تعرضت لها .