إحباط 4 محاولات تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (4) قضايا.

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (1962) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال الأمن العام تم ضبط (21) قضية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (228) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .