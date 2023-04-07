سجائر وفلفل وثلج في رؤوس الزبائن.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر ومكرونة وفلفل وبطيخ وثلج وأدوات تنظيف، بعض الأشياء التي يضعها أغرب حلاق في العالم أو كما لقبه كثيرون بـ “الحلاق المجنون” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حققت قصات الشعر العجيبة للحلاق الأجنبي أحمد فريزور، الشهير عبر تطبيق “تيك توك” خاصة ملايين المشاهدات بسبب ما يفعله في رؤوس زبائنه وأصدقائه من الرجال والسيدات.

أغرب حلاق وزبائن

الحلاق الذي يقيم في مدينة هانوفر بألمانيا يجعل رؤوس زبائنه تشبه مكعبات الثلج العملاقة إلى وضعه أشياء أخرى غريبة مثل: دبابيس، وعش دجاجة، ولاصقات صفراء، ومسواك، إلخ.

وفي أحد مقاطع الفيديو الخاصة به حيث حصد وحده أكثر من 10 مليون إعجاب على TikTok، صنع حلاق الرجال والنساء ما يشبه مكعب ثلج ضخم فوق رأس رجل أصلع ثم وضع كوب فوقه ووضع قناع آخر على وجه شخص آخر.

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس زبائنه.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا